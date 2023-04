Moçambique: Comissão de Reflexão afirma que não há condições para realizar as eleições distritais

Moçambique

Não há condições materiais e nem financeiras para a realização das primeiras eleições distritais em Moçambique em Outubro de 2024 como prevê a constituição da república de Moçambique. A conclusão é da Comissão de Reflexão criada para avaliar a viabilidade deste processo.

Ao fim de duas semanas de auscultação levada a cabo pela Comissão de Reflexão da Viabilidade das Eleições Distritais CRED, as constatações e recomendações foram apresentados à imprensa pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Helena Mateus Kida:

“Alínea A: que não se realizem as primeiras eleições distritais em 2024. Alínea B: que se aprofunde o diálogo ao mais alto nível com as forças políticas da oposição no sentido de buscar consensos sobre a inexistência de condições para o alastramento do modelo de governação em implementação desde 2019 para os distritos. Alínea C: que se proceda a revisão do número 3 do artigo 311 da Constituição da República de Moçambique e a Alínea D: que se mantenha o compromisso de realizar eleições distritais logo que estejam criadas as condições”, declarou Helena Mateus Kida.

Curioso no caso é o facto do relatório sobre a viabilidade das eleições distritais ter sido apresentado à imprensa pela Ministra dos Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique enquanto membro do governo e não pela própria Comissão criada para o efeito

Ouça aqui a Reportagem de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.

Correspondência de Moçambique 29-04-2023

