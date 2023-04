Moçambique

Moçambique: Oposição diz que as eleições distritais devem acontecer em 2024

Texto por: RFI 2 min

Em Moçambique, alguns partidos de oposição reagiram com “estranheza e descrédito” às conclusões do relatório preliminar da Comissão de Reflexão sobre a Viabilidade das Eleições Distritais. A Comissão afirma que não há condições logísticas nem financeiras para a realização do escrutínio, a opisção refuta argumentos sublinhando que em Moçambique as eleições foram sempre financiadas pela Comunidade internacional.