Estudantes moçambicanos no Sudão estão de regresso a casa

Moçambique/Sudão

© UK MINISTRY OF DEFENCE / REUTERS

São milhares os estrangeiros em fuga do Sudão, aqui um avião para trazer de volta mais de 2 000 britânicos.

Maputo – Já se encontram em Moçambique os 22 estudantes que prosseguiam os seus estudos no Sudão onde nas últimas semanas, onde a violência armada se agravou. Os relatos são de sofrimento para conseguir sair de Cartum, onde a guerra não tem parado, apesar de múltiplas tréguas.

O sentimento é de alívio por terem chegado a Moçambique, depois de dias debaixo de fogo cruzado.

Deixar o Sudão foi quase uma missão impossível descreve Nuro Alfredo

"Muitas saídas estavam fechadas . O mais difícil era sair do Sudão , da capital do país, então esse foi o mais difícil. Tínhamos de ficar três dias na universidade à espera de como sair. As próprias transportadoras também eram muito difícil aceitar porque também não sabiam como sair , preferiam parquear os seus transportes."

Os 22 estudantes e um padre que decidiu fixar se no Cairo deixaram tudo para trás

"Só saímos assim . Na guerra ninguém está preparado , as coisas acontecem de repente."

Respira-se de alívio, não esconde o director do Instituto Nacional Para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INACE, Armando Muiuane.

"Nós contávamos que chegassem na quarta-feira da semana passada, mas infelizmente devido a procedimentos migratórios na Etiópia não foi possível."

Respira-se de alivio; os estudantes moçambicanos regressados do Sudão, seguem a qualquer momento para as suas diversas províncias de origem.

