Paulina Chiziane recebeu Prémio Camões e pediu língua portuguesa que seja "de todos"

A escritora moçambicana Paulina Chiziane recebeu an sexta-feira o Prémio Camões relativo a 2021 e pediu que a língua portuguesa pertença a todos.

A escritora moçambicana, Paulina Chiziane, recebeu na sexta-feira o Prémio Camões que lhe foi atribuído em 2021, mostrando tristeza e desagrado por algumas palavras continuarem a ser conotadas nos dicionários de língua portuguesa como expressões racistas.

Paulina Chiziane foi distinguida em Lisboa com o Prémio Camões de 2021, alertando que a língua portuguesa precisa de “tratamento, limpeza, descolonização” de forma a ser uma língua "de todos".

"Muita coisa pode ser dita sobre a língua portuguesa. É a minha língua e tenho muito orgulho dela. É nela que eu expresso os meus sentimentos e afirmo diante do Mundo, mas eu gostaria que a língua portuguesa fosse realmente a língua de todos", indicou a escritora.

Entre as palavras criticadas por Paulina Chiziane estão "catinga" ou "palhota", com uma definição racista nos dicionários até aos dias de hoje.

"Já fiz algumas críticas, há uns tempos. Esta língua, apesar de ser nossa, apresenta algumas especificidades que vou mencionar que fazem com que esta língua me assuste, estou a falar dos dicionários de língua portuguesa. Ainda vem a palavra catinga, não sei se já mudaram, como cheio nauseabundo característico da raça negra. Realmente somos muitos a a manusear o dicionário, mas será que tivemos tempo de olhar para estas questões do eu sou e tu não és?", questionou Paulina Chiziane.

Paulina Chiziane nomeou também matriarcado, que aparece definido como “costume tribal africano”, em contraposição com patriarcado, “tradição heroica dos patriarcas”.

O Prémio Camões foi instituído em 1988 Portugal e pelo Brasil com vista a estreitar os laços culturais entre os vários países lusófonos e enriquecer o património literário e cultural da língua portuguesa.

