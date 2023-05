Partido moçambicano convoca marcha da liberdade para junho

Manifestação

Em Moçambique, o partido Nova Democracia, que não tem representação parlamentar, agendou para o próximo dia 24 de Junho uma marcha pela liberdade. Este protesto vai servir para contestar as repreensões policiais e exigir que se respeitem os direitos constitucionais dos cidadãos.

Publicidade Continuar a ler

A "Marcha pela Liberdade", inserida numa iniciativa que visa restaurar a esperança no país, vai acontecer na cidade de Maputo para exigir o respeito do direito à manifestação dos cidadãos moçambicanos explicous Salomão Muchanga, presidente do partido Nova Democracia.

"Somos um povo que está a construir a democracia e a democracia é fundamentalmente a institucionalização das liberdades fundamentais dos cidadãos, por conseguinte, a repressão as manifestações não só é condenável com desprezo e veemência como também terá de ter lugar a uma indignação dos seus cidadãos", afirmou o líder partidário.

Salomão Muchanga espera, por isso, no dia da marcha, ver uma atitude mais republicana por parte da polícia.

"Portanto a polícia que nós esperamos é sem postura colonial, porque é preciso lembrar que este país , os moçambicanos pegaram em armas para combater atitudes nefastas ao seu povo incluindo as repressões o chibato, o chicote que hoje tende a multiplicar-se ou a rever se no nosso país", avisou Salomão Muchanga.

A marcha da Liberdade organizada pelo partido Nova Democracia, está marcada para o dia 24 de Junho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro