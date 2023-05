Fórum de negócios/Moçambique

Maputo: Moçambique e Itália realizam fórum de negócios

Maputo. Imagem de arquivo. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa

Maputo – Moçambique e Itália realizam, em Maputo, um fórum de negócios. Consolidar as relações económicas e comerciais em diversas áreas com particular destaque para os sectores de energia, gás e agricultura é o principal objectivo.