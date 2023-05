Custo de vida aumentou em Moçambique

Moçambique

A crise financeira internacional e a guerra Rússia - Ucrânia tem estado a agravar o custo de vida em Moçambique. Situação admitida pelo Primeiro-ministro, Adriano Maleane.

Foi em sede do parlamento que o Primeiro-ministro moçambicano admitiu que os moçambicanos se ressentem da guerra no leste da Europa e de outros factores.

“A combinação desses factores endógenos e exógenos tem vindo a pressionar os preços dos produtos e serviços no mercado interno. é assim que o nosso país registou no mês de Marco 2023 uma inflação homóloga que se situou em 10,82% contra 6,65% em igual período do ano passado”, afirmou o Primeiro-ministro.

Adriano Maleane defendeu por outro lado que o Governo está a trabalhar para resgatar as empresas Linhas Aéreas - LAM - e a Empresa de Telefonia Móvel - TMCEL - mergulhadas numa crise económica financeira.

“Com estas acções, o Governo pretende minimizar as perdas, estabilizar as empresas e prepará-las para reformas mais estruturadas”, concluiu Adriano Maleane.

O Governo esteve nos últimos dois dias no parlamento a responder a 15 perguntas dos deputados das bancadas parlamentares da FRELIMO, RENAMO e MDM.

Correspondência de Moçambique 11-05-2023

Mercado em Maputo, Moçambique. Imagem de Arquivo. © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

