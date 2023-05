Moçambique

Moçambique: MDM pede alargamento do prazo do recenseamento eleitoral

Áudio 01:15

Eleições. Imagem de Arquivo. © Isaac Kasamani / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 2 min

O MDM propõe à Comissão Nacional de Eleições o alargamento do prazo do recenseamento eleitoral de raiz que decorre de 20 de Abril a 3 de Junho com vista as sextas eleições autárquicas marcadas para o dia 11 Outubro deste ano. A CNE promete analisar o caso numa altura também em que o fórum das pessoas com deficiência queixa de exclusão no processo.