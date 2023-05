Dívidas Ocultas: PGR de Moçambique segura de que pode evitar anulação do caso em Londres

Moçambique

À margem de uma visita oficial à cidade da Praia, a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, evocou o caso das 'dívidas ocultas'. Ao considerar que a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang, detido na África do Sul, deve acontecer com a “maior celeridade”, para o interesse do país, esta responsável prometeu, por outro lado, partilhar os documentos ainda a tempo de evitar a anulação do caso em curso no Tribunal Comercial de Londres.

“Nós neste momento estamos numa tramitação do processo numa fase interlocutória de divulgação de documentos e nós estamos a trabalhar nesse sentido”, declarou Beatriz Buchili, na cidade da Praia, onde está a efectuar uma visita oficial a convite do seu homólogo cabo-verdiano, José Luís Landim.

No passado mês de Março, a justiça britânica disse estar a encarar a possibilidade de anular o caso das 'dívidas ocultas' em curso no Tribunal Comercial de Londres, por Moçambique não ter partilhado os documentos necessários para preparar o julgamento em Outubro. Durante uma audiência preliminar, a justiça britânica considerou que Moçambique não estava a “cumprir com as obrigações de divulgação, em especial com documentos detidos pelo gabinete do Presidente da República, pelo SISE -Serviços de Informação e Segurança do Estado- e pelo Conselho de Estado”.

“É verdade que é um processo que tem que fazer recolha em várias instituições e temos prazos processuais, mas nós estamos a fazer face para conseguir cumprir com os procedimentos legais”, justificou a Procuradora-Geral da República referindo, contudo, acreditar que Moçambique vai conseguir respeitar os prazos legais.

No próximo dia 3 de Outubro deveria começar no Tribunal Comercial de Londres, o julgamento principal sobre a validade das dívidas, com base numa acção intentada por Moçambique contra o Credit Suisse e a Prinvinvest, no intuito de cancelar parte dos mais de 2.600 milhões de Euros de dívida contraída por empresas públicas junto destas entidades para a aquisição de barcos de pesca e de vigilância marítima, entre 2013 e 2014, período em que Armando Guebuza era Presidente da República.

Neste caso, são nomeadamente citados o nome do antigo chefe de Estado Moçambicano, bem como do seu sucessor, Filipe Nyusi -na altura Ministro da Defesa- e ainda o do antigo ministro das Finanças Manuel Chang, detido desde Dezembro de 2018 na África do Sul, à espera de uma decisão sobre a sua eventual extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique.

Evocando precisamente esta questão, Beatriz Buchili referiu esperar "celeridade" no processo. “Temos interesses processuais e é por isso mesmo também que nós estamos a pedir a extradição do cidadão Manuel Chang para o nosso país, para o interesse dos processos moçambicanos”, disse a Procuradora-Geral da República.

Nestes últimos quatro anos, o antigo governante moçambicano, considerado como um elemento “chave” neste escândalo, tem estado detido na África do Sul sem julgamento, tendo sido alvo de dois pedidos concorrentes de extradição emitidos pelos Estados Unidos e por Moçambique.

Refira-se ainda que num julgamento relativo a este caso concluído no final do ano em Maputo, 11 dos 19 arguidos foram condenados a penas de prisão (10 a 12 anos), e três outros arguidos foram condenados a pagar uma indemnização ao Estado Moçambicano no valor de cerca de 2,6 mil milhões de Euros.

