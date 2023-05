FMI confiante na retoma de investimentos em Cabo Delgado

#Moçambique

O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Alexis Meyer, mostrou-se confiante na retoma de investimentos em Cabo Delgado e disse que o FMI “sempre esteve em Moçambique” e vai continuar.

O Governo moçambicano e o Fundo Monetário Internacionalestão a discutir medidas de sustentabilidade fiscal, antes de ser feito novo desembolso do programa de apoio ao país, declarou, na quarta-feira, Alexis Meyer, durante um evento de apresentação das perspetivas económicas regionais, em Maputo.

O representante do FMI mostrou-se optimista quanto à retoma dos projectos de gás na província de Cabo Delgado, alvo de ataques terroristas desde finais de 2017. “Da perspectiva económica, nós acreditamos que vai haver sim a retoma desses investimentos. Essa é a nossa projecção base”, declarou.

O representante do FMI em Moçambique mostrou-se, também, satisfeito com o regresso crescente da população às zonas outrora ocupadas pelos terroristas.

Alexis Meyer disse que o FMI “sempre esteve em Moçambique” e vai continuar. “O FMI sempre esteve em Moçambique durante todos esses anos, desde que Moçambique virou membro do FMI na década 80, em diferentes formas, principalmente assistência técnica, mais os apoios directos ao orçamento também. Tivemos duas facilidades de crédito rápidas no contexto dos ciclones, depois no contexto da pandemia e, agora, essa facilidade de crédito alargado”, afirmou o responsável.

O FMI aprovou, há um ano, um programa de apoio financeiro a Moçambique de 450 milhões de dólares (415 milhões de euros) até 2025. O programa de apoio é revisto a cada seis meses: as metas e medidas previstas no memorando que sustenta o acordo são avaliadas e procuram-se entendimentos para corrigir desvios que permitam validar a revisão. Quando cada revisão recebe “luz verde”, é desembolsada nova tranche, cada uma em torno dos 70 milhões de dólares, exceptuando a primeira, no arranque do programa, que rondou os 90 milhões de dólares.

