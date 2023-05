CNE suspende director distrital do STAE da Beira

Moçambique

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) suspendeu o director distrital do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) da Beira, Nelson Carlos de Rosário, suspeito de cometer irregularidades no processo de recenseamento eleitoral.

Publicidade Continuar a ler

A Comissão Nacional de Eleições decidiu suspender, de forma preventiva, o director distrital do STAE da Beira e todos os fiscais de recenseamento. Em comunicado, a CNE indica que acompanhou, com preocupação, situações anómalas, não previstas na Lei do Recenseamento Eleitoral que decorre desde 20 de Abril em Moçambique.

O partido da oposição Movimento Democrático de Moçambique disse, na semana passada, que teve acesso a um grupo de WhatsApp denominado “Supervisor do STAE Beira”, supostamente administrado pelo director distrital do STAE da Beira, Nelson Carlos do Rosário , que tinha como finalidade manipular o processo do recenseamento eleitoral e os dados de alguns eleitores.

A CNE garantiu enviar membros e técnicos centrais do STAE a todas as províncias durante dez dias para fiscalizar o processo de recenseamento eleitoral, decidiu alargar o horário do recenseamento de duas horas, entre as 7 e as 17 horas. O STAE decidiu, ainda, distribuir mais computadores nas províncias mais críticas em termos de número de eleitores recenseados, nomeadamente Sofala, Zambézia, Nampula, Niassa e Tete.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro