HIV/SIDA continua a ser a principal causa de morte em Moçambique

O HIV/SIDA continua a ser a principal causa de mortes em Moçambique. Os dados estão contidos no relatório do sistema de vigilância de eventos vitais e causas de mortes divulgados esta semana em Maputo.

40 anos depois da descoberta do primeiro caso do HIV SIDA, Moçambique está entre as nações com o maior número de pessoas infectadas. O abandono ao tratamento antirretroviral é uma preocupação num país onde os dados do primeiro relatório do sistema de vigilância epidemiológica, produzido pelo instituto nacional de saúde e o Ministério da Saúde, vem provar o quão preocupante é o quadro da pandemia no país.

"O HIV continua a ser a principal causa de morte em Moçambique, principalmente em indivíduos entre os 15 e os 49 anos, mas houve uma redução muito grande nos últimos 10 anos, o que mostra que tem havido acções de prevenção, assim como de controlo da doença para reduzir a mortalidade por HIV", lembra a Directora Nacional de Inquérito em Saúde, Ivalda Macicame.

Por outro lado, o número de pessoas com cancros "têm aumentado muito a proporção de óbitos. Estamos a ter no nosso país uma maior urbanização, com isso vêm hábitos de vida não saudáveis, como o aumento do tabagismo, a redução da actividade física", acrescentou a Directora Nacional de Inquérito em Saúde.

Dados oficiais indicam que só o ano passado morreram em Moçambique mais de 38.000 pessoas vítimas do HIV Sida.

