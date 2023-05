Moçambique

Conselho Municipal de Maputo decretou medidas para combater criminalidade

Todas as praias na cidade de Maputo estão proibidas a banhistas entre as 19h e as 5 horas da manhã. A medida foi tomada pelo Conselho Municipal da Cidade de Maputo para combater o aumento da criminalidade na capital moçambicana.