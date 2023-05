Moçambique pretende adoptar preço de referência para produtos básicos

Moçambique

De acordo com o Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, o governo moçambicano está a rever a lei comercial para combater a especulação de preços e assegurar que os produtos básicos estejam acessíveis para todos os cidadãos, numa altura em que o país registou em Abril uma taxa de inflação de um pouco mais de 9%.

Em declarações ontem à margem do lançamento do roteiro das celebrações do Dia de África em Maputo, Silvino Moreno não esconde que a actual situação de especulação de preços dos produtos básicos levou o governo moçambicano a rever as margens máximas de lucro.

"Estamos a introduzir um sistema de inspecção, uma inspecção constante que vai partir dos produtos importados, vai partir dos processos de importação até à sua colocação no mercado. E estamos a introduzir em forma de decreto, nas próximas semanas o preço de referência , significa que o país vai ter um instrumento partir do qual , vai se controlar o preço das importações e vai se controlar o preço das exportações", disse ontem o governante.

O ministro moçambicano da indústria e comércio reconhece que no mercado o preço dos produtos básicos de que fazem parte a batata Reno e a cebola cuja produção interna é quase inexistente estão a ser vendidos a um preço proibitivo.

"Se nós tivéssemos a cebola produzida na Moamba, definitivamente ninguém aumentaria o preço porque teríamos disponibilidade. Portanto o desafio é a produção nacional para evitar que haja esta oscilação, é aumentar a produção nacional para evitar que haja oscilação e que dependa da importação", considerou Silvino Moreno.

De referir que o Ministro da Indústria e Comércio de Moçambique garante para já o reforço da inspecção constante a partir dos processos de importação de produtos até a sua colocação no mercado.

Segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística, apesar de a taxa de inflação ter sido a mais baixa dos últimos 12 meses, com menos 1,22 pontos percentuais comparativamente com Março, Moçambique registou em Abril uma inflação de 9,61%.

