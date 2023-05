Moçambique / África do Sul

África do Sul chumbou o último recurso moçambicano contra extradição de Chang para os EUA

O Tribunal Constitucional da África do Sul indeferiu ontem o quarto recurso da Procuradoria-Geral de Moçambique contra a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das finanças de Moçambique Manuel Chang que se encontra detido na África do Sul desde finais do ano de 2018, a pedido das autoridades americanas que o suspeitam de envolvimento do caso das "dívidas ocultas". De acordo com especialistas da área judicial, Moçambique já não tem nenhuma possibilidade de apresentar novos recursos.

Áudio 05:22

Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique. 8 de Janeiro de 2019. Tribunal de Kempton Park, África do Sul. Wikus DE WET / AFP

Texto por: Liliana Henriques