Chefe da diplomacia ucraniana em Maputo

O responsável pela diplomacia ucraniana foi recebido esta manha, em Maputo, pelo Presidente Filipe Nyusi, um encontro que decorreu à porta fechada, e pela ministra dos Negócios Estrangeiros Verónica Macamo.

Honoured to be received by Mozambique’s President @Filipe_Nyusi. Grateful for his solidarity with the Ukrainian people. We agreed to work on boosting bilateral relations on the basis of mutual respect and interests. As a first step, Ukraine will establish an embassy in Maputo. pic.twitter.com/ReUgIes7EV