Presidente de Moçambique recebeu chefe da diplomacia russa

#Moçambique/Rússia

Esta quarta-feira, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, encontra-se, em Maputo com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e com o ministro das Obras Públicas. A visita acontece cinco dias depois de o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros também ter sido recebido por Filipe Nyusi.

Publicidade Continuar a ler

Esta quarta-feira, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, encontra-se, em Maputo com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, “no quadro do reforço das relações bilaterais”. Sergei Lavrov também se reúne com o ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita.

“Os governantes abordarão o reforço das relações de amizade, solidariedade e cooperação, assim como a situação política, social, económica e de segurança dos dois países. Irão, igualmente, trocar impressões sobre a guerra na Ucrânia”, lê-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano.

Moçambique tem assumido uma posição de neutralidade e apelado ao diálogo para pôr termo à guerra, a partir do seu lugar de membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A cidade russa de São Petersburgo vai acolher, de 26 a 29 de Julho, a segunda cimeira Rússia-África.

Na sexta-feira passada, 26 de Maio, o Presidente moçambicano também recebeu o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros. Em declarações à imprensa, Dmytro Kuleba, afirmou que “não há fim à vista” na guerra na Ucrânia e acusou a Rússia de não estar à procura da Paz.

“Quando recebo chamadas dos meus filhos que voltaram a ser acordados, durante a noite, por causa dos mísseis lançados sobre as suas cabeças e as forças aéreas a abatê-los, chego a uma conclusão: a Rússia não está à procura da paz. A Rússia não está à procura de soluções pacificas, a Rússia não quer negociações”, denunciou.

A visita do Ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros insere-se no périplo que está a efetua por vários países africanos. Para além de Moçambique, o responsável político esteve em Marrocos, Ruanda, Etiópia, e deve ainda deslocar-se à Nigéria e Angola.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro