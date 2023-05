Moçambique/Rússia

Rússia reactiva formação militar com Moçambique

Maputo – A Rússia vai reactivar a formação militar com Moçambique, cinco anos depois da sua suspensão e, vai ainda reforçar o combate ao terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado, no norte do país. A garantia foi deixada pelo ministro russo das relações exteriores, Sergey Lavrov, que se encontra a efectuar uma visita a Moçambique, no âmbito de um périplo por vários países africanos.

Sergey Lavrov, chefe da diplomacia da Rússia e Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique. AP

Texto por: Orfeu Lisboa