Moçambique: fim do recenseamento eleitoral rumo às autárquicas

Eleições/Moçambique

Em Moçambique, encerra este sábado, 03 de Junho, o processo de recenseamento eleitoral de raiz, rumo às sextas eleições autárquicas, marcadas para o dia 11 de Outubro deste ano.

Populares aguardam pela sua vez para votar para as eleições autárquicas, em Maputo, Moçambique, 10 de outubro de 2018.

Publicidade Continuar a ler

Apesar das irregularidades, das denúncias dos partidos políticos da oposição e das organizações da sociedade civil, de avarias constantes dos equipamentos usados no registo de potenciais eleitores, a Comissão Nacional de Eleições decidiu que não vai prorrogar o prazo do recenseamento iniciado no dia 20 de Abril cuja meta é o de inscrever cerca de 10 milhões de potenciais eleitores.

A Comissão Nacional de Eleições, CNE, através do seu porta voz Paulo Cuinica assegurou hoje que não haverá extensão do prazo para a inscrição de potenciais eleitores.

"Decidimos, por unanimidade, primeiro não dar provimento ao pedido de prorrogação. Número 2, decidimos estender o horário do funcionamento dos postos de recenseamento nas zonas autárquicas, portanto, estarão abertos até as 24 horas de hoje, os postos de recenseamento onde se verifica, portanto, a existência de eleitores para se recensearem", salientou.

Em conferência de imprensa, em Maputo, sem avançar números, o porta-voz da CNE assegura que com os eleitores inscritos já se pode avançar para a eleição em outubro.

"Estes números estão dentro dos padrões internacionais para a realização de uma eleição credível", disse ainda, aos jornalistas.

Os partidos políticos da oposição consideram que muitos cidadãos ficarão privados de votar nas eleições autárquicas deste ano e nas gerais de 2024.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro