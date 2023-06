ONG alerta que Estado está a ser cada vez mais "violador" dos direitos humanos

Moçambique

A organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento alertou num relatório trimestral que o Estado moçambicano está a violar os direitos humanos, desde a não intervenção em grandes catástrofes ambientais, à repressão das manifestações de homenagem ao rapper Azagaia onde houve violência policial conta quem se manifestava pacíficamente.

Populares participam nas cerimónias funebres do ‘rapper’ e ativista Azagaia, que morreu no dia 09 de março, aos 38 anos, em Maputo, Moçambique, 14 de março de 2023. Azagaia era o nome artístico de Edson da Luz, autor de letras de intervenção que lhe valeram, entre outros, o título de “’rapper’ do povo”.

Publicidade Continuar a ler

O relatório do Centro para a Democracia e Desenvolvimento aponta que Moçambique vive ainda uma grande dualidade, já que em relação ao quadro legal e institucional há um desenvolvimento "favorável" aos direitos humanos e, por outro lado, restrição de certos direitos, como di reito à manifestação ou à liberdade de expressão como se viu na repressão das manifestações de homenagem ao rapper Azagaia.

"Decidimos focar trimestralemnte para termos estes momentos-chave e apresentar casos que requeiram um seguimento judicial, mas também manter um alerta na sociedade que o Estado moçambicano está cada vez mais a ser violador dos direitos humanos", explicou Adriano Nuvunga, director do Centro para a Democracia e Desenvolvimento.

Esta organização moçambicana alerta para o "atropelo" pelo direito à vida e integridade física e moral no país com Adriano Nuvunga a dizer que a violência está patente a vários níveis na relação entre o Estado e a população moçambicana.

"Com as cheias que se abateram sobre a cidade de Maputo e o ciclone Freddy que afectou a província da Zambézia, o Estado não esteve presente, ignorou o sofrimento da população e foram privados que se mobilizaram. O Presidente foi lá quatro ou cinco dias depois de helicoptero e quando chegou apenas anunciou que o país não tem meios para salvar as populações. Isto é uma ausência do Estado, é uma violação dos direitos humanos da população na dimensão e económica e social. E depois a brutalidade da polícia como se viu quando manifestantes pacíficos visavem celebrar a vida e obra do famsoso e heróico músico Azagaia e o Estaod moçambicano apareceu a utilizar a força", declarou.

Ainda no país, terminou no sábado o recenseamento eleitoral tendo em vista as eleições autárquicas, marcadas para o dia 11 de Outubro deste ano. No entanto, para o Centro para a Democracia e Desenvolvimento as dificuldades de recenseamento de uma parte da população mostram o empenho do Estado em afastar algumas pessoas deste escrutínio, levando a um clima político tenso.

SOM Violência policial recenseamento em Moçambique 04062023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro