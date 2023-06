Moçambique: activistas denunciam degradação dos direitos humanos

Moçambique

Maputo – Os defensores dos direitos humanos sentem-se ameaçados em Moçambique onde vários são os esforços do executivo de Maputo para limitar as liberdades dos cidadãos.

“O espaço da liberdade de expressão está a ser algemado em Moçambique. Os jovens estão a ser perseguidos, o espaço das redes sociais está a ser violentamente atacado, vigiado”.

Adriano Nuvunga que é o Presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos de Moçambique abordou também o fim do processo do recenseamento eleitoral de raiz rumo as eleições autárquicas deste ano.

“É aos jovens que se dificulta o recenseamento. Esta é uma acção deliberada para impedir os jovens de participar na democracia”.

Declarações colhidas durante o Workshop que decorreu na capital moçambicana sob o lema: como garantir a Protecção dos Defensores dos Direitos Humanos nas manifestações em Moçambique?

Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa, correspondente em Moçambique.

Correspondência de Moçambique, 06/06/2023

