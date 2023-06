Moçambique

Moçambique e Egipto vão reforçar cooperação em defesa e segurança

Maputo – Moçambique e Egipto vão reforçar a cooperação na área da defesa e segurança, incluindo o combate ao terrorismo e outros fenómenos criminais. Este foi um anúncio do chefe de estado moçambicano, Filipe Nyusi, no final de um encontro que manteve com o seu homologo da república árabe do Egipto, Abdel Fattah el Sisi, em visita de um dia ao país.

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, esteve reunido com o seu homólogo egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, em Maputo. 8 de Junho de 2023. © Página do Presidente Filipe Nyusi - Facebook

Texto por: Orfeu Lisboa