Moçambique: Hospital central da Beira sem água potável

As Águas de Moçambique, na região centro do país, suspendeu o fornecimento ao hospital central da Beira. Em causa estão dívidas acumuladas. A direção do hospital ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Água potável (imagem de arquivo). AFP - ROBERTO SCHMIDT

Texto por: Orfeu Lisboa