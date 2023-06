Seca/Moçambique

Moçambique: alerta de seca para centro e sul do país

Em Moçambique, os serviços meteorológicos avisam que o país se deve preparar para a seca no centro e no sul, mas também para chuvas acima do normal, norte, devido ao fenómeno natural "El Niño". Ou seja, temperaturas acima da média na superfície do oceano, um caso que pode ocorrer num período entre de dois a sete anos.

Seca em Moçambique. Imagem de arquivo. JOHN WESSELS / AFP

Texto por: RFI