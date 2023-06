Moçambique

Moçambique: encerra em Vunduzi, Sofala, a última base militar da Renamo

Em Moçambique, encerrou nesta quinta-feira em Vunduzi, no distrito de Gorongosa, na província de Sofala, a última base militar da Renamo no âmbito do programa DDR (Desarmamento, Desmobilização e Reintegração). Para os presidentes da Republica, Filipe Nyusi e da Renamo Ossufo Momade tal representa um passo rumo à reconciliação e pacificação do país.

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi participou na manhã desta quinta-feira, com o Presidente da Renamo, Ossufo Momade, na cerimónia de encerramento da última base da Renamo, em Vunduzi, distrito de Gorongosa, na província de Sofala, que marca o fim do desarmamento e desmobilização do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos antigos guerrilheiros deste partido. © Facebook Presidente Filipe Nyusi

Texto por: Orfeu Lisboa

Quatros anos se passaram desde o início do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) que chegou ao fim com o encerramento da décima sexta e última base da Renamo em Vunduzi, no distrito de Gorongosa. Ossufo Momade, líder da Renamo, apelou a que não haja mais incumprimentos dos entendimentos alcançados e pediu o pagamento das pensões aos combatentes. "Com o encerramento da base de Grongosa. Queremos ver nos próximos dias, a fixação e o pagamento das pensões aos nossos combatentes e apelamos para que não haja mais incumprimentos dos entendimentos que temos vindo a alcançar". Foram abrangidos 337 guerrilheiros, totalizando assim cinco mil e duzentos homens em todo o processo iniciado em 2019, realça Filipe Nyusi, presidente de Moçambique. "As reclamações que temos estado a ouvir, vamos criar mecanismos para gerir, para que deixe de ser reclamações ou a vitimização ou mesmo que sejam entendidas como soluções a partir da altura em que esse grupo de trabalho poderá desenvolver, como eu disse, que é um processo que não vai parar". Ossufo Momade, presidente da Renamo, entregou simbolicamente ao chefe de Estado Filipe Nyusi, a última arma do tipo AK-47 da base de Vunduzi Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo. Correspondência de Moçambique, 15/06/2023