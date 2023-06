Moçambique

CNE de Moçambique continua com défice de fundos para organizar eleições

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, esta entidade continua com défice de fundos para a realização das eleições autárquicas de 11 de Outubro deste ano e as gerais de 2024.

Áudio 01:13

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, esta entidade continua com défice de fundos para a realização das eleições autárquicas de 11 de Outubro deste ano e as gerais de 2024. © CNE e STAE de Moçambique

Texto por: Orfeu Lisboa

Publicidade Continuar a ler O défice de fundos ainda não compromete a realização das eleições que se avizinham, contudo, é um facto. Apesar disso, Paulo Cuinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições não revela os valores disponíveis e/ou em falta. "Não posso precisar neste momento, porque estamos em constantes negociações com o governo para ver como é que se ultrapassam alguns constrangimentos que têm a ver mesmo como com o processo eleitoral. Portanto, ainda não houve constrangimentos que pudessem pôr em causa o processo eleitoral. Reconhecemos todos que há dificuldades", admitiu o responsável. Sobre as denúncias de irregularidades que marcaram o recenseamento eleitoral de raiz que decorreu de 20 de Abril a 3 de Junho, Paulo Cuinica assegura que os processos estão bem encaminhados. "Continua a decorrer normalmente, a tomar o seu curso, conforme anunciamos no passado. Portanto, estão em processo, aguardamos", indicou. Dados avançados no início do ano pela Comissão Nacional de Eleições indicam que o orçamento inicial para o processo eleitoral era de 86,7 milhões de Euros. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI