Moçambique : MDM denuncia anomalias no recenseamento eleitoral

Em Moçambique, Lutero Simango, líder do MDM, a terceira força política do país, denunciou anomalias no processo de recenseamento eleitoral, concluído a 3 de Junho. Lutero Simango expôs a sua insatisfaçao ao Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, num encontro realizado esta segunda-feira.

Presidente Filipe Nyusi na abertura do recenseamento eleitoral em Moçambique. Imagem de arquivo. © lusa

Texto por: RFI com Lusa

O líder do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força parlamentar, manifestou a sua insatisfação com anomalias registadas no recenseamento eleitoral num encontro com o chefe de Estado moçambicano. "Aproveitámos a oportunidade para manifestar a nossa preocupação com a forma como o recenseamento eleitoral foi conduzido", afirmou Lutero Simango, num áudio registado pela agência Lusa, depois de ter sido recebido pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi. Em causa, estão as queixas dos partidos políticos de oposição sobre alegadas anomalias no recenseamento eleitoral, terminado a 03 de Junho. "Nós apresentámos dois exemplos concretos: o exemplo do director do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral na Beira [suspenso após denúncias de ilícitos eleitorais que prejudicavam a oposição] e também a distribuição desproporcional dos postos de recenseamento eleitoral", declarou Lutero Simango. Lutero Simango, líder do MDM, registo da agência Lusa Moçambique registou mais de oito milhões de eleitores para as eleições autárquicas de 11 de Outubro, de acordo com o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Lutero Simango e Filipe Nyusi também abordaram o terrorismo em Cabo Delgado e o encerramento, na semana passada, da última base do braço armado da Renamo, na Gorongosa, no âmbito dos acordos de paz. Em resposta, o Presidente moçambicano declarou: "Nós tomámos notas sobre as sugestões dele [Lutero Simango] e também foi uma oportunidade para explicarmos algumas coisas sobre estes processos […] As boas ideias não têm cores políticas, eu disse isso em 2015 e estas ideias surgiram aqui." Filipe Nyusi, presidente moçambicano, registo da agência Lusa