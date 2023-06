Moçambique assinala fim de processo de desarmamento e desmobilização

Moçambique

Decorreu em Moçambique esta sexta-feira, 23 de Junho, uma cerimónia para marcar o encerramento das fases de Desarmamento e de Desmobilização do processo DDR. Fica a faltar a fase de Reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo. Este será o próximo passo a dar para encerrar o processo de Paz, iniciado em 2019, entre o governo e a maior força da oposição.

A cerimónia oficial de encerramento da fase de Desarmamento e desmobilização do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) teve lugar no Centro de Conferências Joaquim Chissano.

Desde o Acordo de Maputo para a Paz e Reconciliação Nacional, assinado a 6 de Agosto de 2019, os homens armados da Renamo têm vindo a entregar as suas armas.

O líder da Renamo, Ossufo Momade, lembrou que Moçambique e o mundo testemunham hoje "a viragem de mais uma página da história de Moçambique. Esta data representa o fim de uma longa caminhada".

"A partir deste momento, reconhecemos o papel do Presidente da República como parceiro de diálogo. Aos combatentes desmobilizados reconhecemos o cumprimento desta missão", acrescentou.

No entanto, Ossufo Momade, não esqueceu que "a exclusão social, a negação de quem pensa diferente, a limitação de direitos fundamentais, a não distribuição equitativa da riqueza, as recorrentes fraudes eleitorais e factores que promovem o ódio e os assassínios bárbaros são razão da ausência da paz e desconfiança dos moçambicanos".

Ossufo Momade, líder da Renamo, 23/6/2023

O líder da oposição em Moçambique acredita que a paz só pode prevalecer se existir uma "verdadeira reconciliação nacional", pedindo ao governo que respeite "a vontade do moçambicanos expressa nas urnas com eleições livres justas e transparentes". Ossufo Momade lembrou que desde as primeira eleições em Moçambique, "os sucessivos conflitos tiveram como causa a fraude eleitoral e que as graves fraudes do processo recenseamento eleitoral constituem uma pólvora" para o país.

O líder do movimento da perdiz garantiu que o seu partido vais continuar a "defender a democracia e a descentralização para construir um pais sem ódios".

Moçambique "mais preparado para a paz"

"Esta festa mostra que o país está cada vez mais preparado para a paz", afirmou por seu lado o Presidente moçambicano. Filipe Nyusi recordou o início das negociações para o processo de paz, a 7 de Fevereiro de 2015, na altura com o antigo líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

O chefe de Estado explicou que neste processo foram encerradas "16 base militares da Renamo e desarmados 5221 ex-guerrilheiros" do movimento da perdiz, num processo que considerou ter sido "bem sucedido". O Presidente moçambicano lembrou, ainda, que "muito sangue foi derramado" e que é necessário que essa parte da história do país "fique para trás", justificando que "as divergências políticas não se resolvem com mortes".

O governo moçambicano garantiu que nos próximos meses e anos vai actuar "na reconciliação e reintegração total dos beneficiários do DDR". Neste processo foi acordado a atribuição de pensões aos antigos guerrilheiros da Renamo, "como forma de ultrapassar divisões. Estas pensões que devem ser vistas como o custo da paz", afirmou.

O Presidente anunciou ainda a revisão pontual da Constituição de Moçambique com vista a adiar as primeiras eleições distritais do país e anunciou a criação de uma comissão para conduzir o processo de descentralização aos distritos.

Filipe Nyusi, presidente moçambicano, 23/6/2023

O enviado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, apresentou, esta sexta-feira, o relatório da fase de Desarmamento e Desmobilização. "Na semana passada foi cumprido o encerramento da décima sexta base da Renamo", recordou o enviado pessoal de António Guterres.

"Neste dia histórico, felicitamos o Presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo Ossufo Momade por acreditarem na paz e criarem estas condições para o país", acrescentou. A aprovação do decreto que vai conceder pensões aos antigos guerrilheiros "é um passo importante, que investe na estabilidade da paz em Moçambique", afirmou Mirko Manzoni , ao entregar o dossier do processo de paz ao Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e ao líder da Renamo Ossufo Momade, signatários das duas partes do Acordo de Paz.

Também presente na cerimónia, a conselheira do secretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Africanos, Cristina Duarte, voltou a garantir "total apoio das Nações Unidas neste novo capítulo rumo à agenda 2063 e aos objectivos de desenvolvimento sustentável".

Cristina Duarte lembrou que "o mundo está em crise" e que esta celebração representa um "um raio de esperança". "Moçambique demostrou que conflitos podem ser resolvidos pacificamente, por meio de um diálogo honesto, aberto e com inclusão política". A decisão de estender um sistema de pensões aos desmobilizados é um acto de reconciliação", concluiu.

Cristina Duarte, enviada especial do SG da ONU, 23/6/2023

Os Presidentes do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, e do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, também marcaram presença na cerimónia oficial de encerramento da fase de Desarmamento e desmobilização do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Cerimónia oficial de encerramento da fase de desarmamento e desmobilização do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, Maputo, 23 de Junho de 2023. © RFI/Lígia Anjos

