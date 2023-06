Cabo Delgado

"Não há garantias totais" de segurança em Cabo Delgado

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido palco de ataques armados desde 2017. O ministro da Defesa, Cristovão Chume, garantiu que Moçambique está "a construir condições de segurança no norte do país" para o regresso das populações, mas lembrou que em questões de segurança "não há garantias totais".

Áudio 01:07

Cristovão Chume, ministro da Defesa de Moçambique, durante uma visita com jornalistas a Cabo Delgado. © RFI/Lígia Anjos

Texto por: Lígia ANJOS

Em Afungi, Mocímboa da Praia e Palma, as populações estão a regressar às localidades. "Em meados de 2021, Mocímboa da Praia era tida como a capital dos terroristas", lembrou o ministro da Defesa moçambicano, apontado que "cerca de 68% das pessoas já regressaram". O regresso das populações é uma prioridade para o governo moçambicano, mas ainda existem desafios para garantir uma estabilidade no norte do país. "Em segurança não há garantias totais. Os eventos relacionados com questões de segurança podem alterar de um momento para o outro. Vamos continuar a construir melhores condições de segurança, negando o acesso a terroristas às zonas onde habitam populações", defendeu Cristovão Chume. O governo moçambicano realçou a importância dos parceiros presentes em Cabo Delgado. "Em Palma e Mocímboa da Praia, estamos a trabalhar com parceiros do Ruanda e temos realizado operações de perseguição. Temos de ter iniciativas de ir ao encontro dos terroristas e não deixar que tenham iniciativas de ir para zonas onde se encontram populações". O Estado Moçambicano quer travar "definitivamente" acontecimento como os que deram origem à "ocupação de Mocímboa da Praia ou o ataque massivo na Vila de Palma", acrescentando que "o terrorismo é um fenómeno que muda de táctica, de textura e mesmo em países avançados, com toda a capacidade de segurança, há eventos que perigam através do terrorismo". A província de Cabo Delgado enfrenta desde 2017 uma insurgência armada com alguns ataques de grupo extremista Estado Islâmico. O governo moçambicano convidou esta segunda-feira, 26 de Junho, órgãos de comunicação social para visitar Afungi, Mocímboa da Praia e Palma para testemunhar o regresso das populações, deslocadas durante mais de um ano em Pemba, Mueda e noutras províncias vizinhas como Nampula, Zambézia e Niassa.