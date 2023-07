Moçambique: Ossufo Momade exige garantias para antigos guerrilheiros

RENAMO/Moçambique

O Presidente da Renamo exige do governo a afixação das pensões dos seus antigos guerrilheiros abrangidos pelo processo Desmobilização, Desarmamento e Reintegração. Ossufo Momade defende que o processo ainda não está concluído.

Publicidade Continuar a ler

Para o Presidente da Renamo, Ossufo Momade, o governo deve ser sério no cumprimento do acordo que ditou o encerramento da última base do partido na serra da Gorongosa e a conclusão da fase de desmilitarização e desmobilização do processo DDR.

"O processo DDR não terminou com a desmobilização dos últimos combatentes, simbolizada pela entrega da última arma. É necessário que o governo cumpra com a sua parte de avançar com a fixação das pensões dos combatentes. Não constitui um favor de quem quer que seja porque a paz tem o seu preço e para o desenvolvimento de uma sociedade depende da paz", salientou.

Ossufo Momade desmente o que foi avançado pelo chefe de Estado há dias, dizendo que não houve consensos entre o governo e a Renamo para a não realização das primeiras eleições distritais previstas para 2024.

"Não houve nenhum consenso entre o governo e a Renamo. A nossa posição é a não violação da constituição da república", referiu ainda.

O Presidente da Renamo participou na última noite no concerto pela paz, que decorreu na fortaleza, na capital moçambican,a onde subiram ao palco 40 músicos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro