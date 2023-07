Moçambique: jovens reunidos em Maputo insatisfeitos com actual governação

O desemprego, falta de oportunidades para a juventude e má qualidade de ensino estão entre os principais problemas que afectam este seguimento social em Moçambique diz e explica Natércio Lopes.

“É gerido desde a independência com processos políticos. Precisamos de um projecto do estado, um projecto não político, mas do estado em que vamos projectar o que queremos para a educação daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, o que nós queremos com a saúde daqui a 100 anos. Nossa juventude é marginalizada, ela não é ouvida ela não é chamada para a implementação dos projectos actuais, ela não é dada oportunidade para desenvolvimento”.