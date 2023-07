Moçambicanos defendem que não há condições para realização das eleições distritais

Eleições distritais

Membros da sociedade civil, académicos, religiosos e partidos políticos defenderam que não há condições para realização de eleições distritais em Moçambique numa auscultação pública realizada na cidade de Maputo pela quarta Comissão da Assembleia da República.

Publicidade Continuar a ler

Ainda é uma incógnita a realização das primeiras eleições distritais no próximo ano. Durante a auscultação pública organizada pela quarta comissão da Assembleia da Republica na cidade de Maputo, várias vozes votaram no não. Foi o caso de David Manuel, representante do Conselho Cristão de Moçambique.

"Será que este dinheiro não temos prioridades para o bem estar do povo moçambicano usar este dinheiro? Será que precisam mesmo de fazer isto?", indicou David Manuel.

Ivan Maússe, da organização da sociedade civil Centro de Integridade Publica levanta também questões em relação a estas eleições marcadas para 2024.

"Das primeiras eleições distritais nos termos previstos da constituição da República, tem lugar logo que sejam criadas as condições para a sua realização e aqui, desde logo nós encontramos um problema, as condições. Quais condições?", questionou o líder associativo.

O relator da quarta comissão da Assembleia da Republica, o deputado António Muchanga deixa claro que apesar dos vários debates paralelos em curso, nem todas as conclusões são vinculativas

"O que vincula começa aqui cujo resultado deverá constar do relatório produzido pelos deputados da Assembleia da República", defendeu.

A constituição da república prevê para 2024 a realização em Moçambique das primeiras eleições distritais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro