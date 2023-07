Situação continua a ser "preocupante" em Cabo Delgado

Moçambique

A retoma das actividades económicas continua condicionada na província de Cabo Delgado, devido aos ataques terroristas. Contudo, o embaixador da França no país, destaca avanços no terreno, com o regresso das populações às suas zonas de origem.

Publicidade Continuar a ler

A situação no norte do país continua "preocupante", descreve o embaixador francês em Moçambique. Yann Pradeau lembrou a situação da província a norte de Moçambique, rica em recursos naturais, mas a braços com ataques terroristas desde Outubro de 2017.

"A situação em Cabo Delgado continua difícil, mas há progressos que se registam em Cabo Delgado. Como sabem com a presença muito importante do Estado, através das suas forças, das forças de segurança da SAMIM e das forças armadas do Ruanda. Temos agora um dispositivo que permite, pouco a pouco, restabelecer mais segurança em Cabo Delgado", descreveu o diplomata francês, numa altura em que na opinião pública se mantém uma incógnita quanto ao regresso da petrolífera francesa Total, que abandonou o projecto de gás depois do ataque ao distrito de Palma em 2021.

"O que é importante saber é que os esforços continuam", defendeu o embaixador da Franca em Moçambique, que falava à margem da cerimónia que marcou o encerramento da capacitação de 50 pessoas, em matérias de direitos humanos internacionais, em zonas de guerra. Momento que serviu, ainda, para a França distinguir a revista feminina MANAS pela sua luta pelos direitos das mulheres e raparigas em Cabo Delgado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro