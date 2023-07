Julgamento nos EUA: "Tudo depende do que Manuel Chang dirá e a troco de quê"

Dívidas ocultas

O braço de ferro entre Estados Unidos da América (EUA) e Moçambique chegou ao fim. Os dois países querem julgar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, mas é nos EUA que Manuel Chang vai ser julgado.

Manuel Chang, ex ministro moçambicano das finanças, no tribunal sul-africano de Kempton Park a 8 de Janeiro de 2019.

O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser extraditado esta semana para os Estados Unidos, depois de estar detido há mais de quatro anos na África do Sul. "Era espectável que depois de tanta disputa legal, ele seguisse para os Estados Unidos da América porque o processo que partiu de lá", afirma o professor catedrático, João Mosca.

Segundo o economista, os desviou dos cofres do Estado moçambicano, em mais de dois mil milhões de dólares,"nunca terão partido do ministério das Finanças. Ele foi apenas um executante, mas um executante consciente do que estava a fazer. Naturalmente que recebeu ordens superiores; não só da própria Presidência da República de então, como também influências de serviços de segurança e nacionais, do próprio ministério da Defesa".

O julgamento nos EUA de Manuel Chang pode trazer "esclarecimento de outras pessoas envolvidas" no caso das dívidas ocultas, e revelar nomes "ao mais alto nível. Tudo depende do que Chang dirá e a troco de quê", descreve.

O Tribunal britânico autorizou a notificação do Presidente moçambicano em Maio de 2021, mas a notificação só foi confirmada este ano, em Abril. Filipe Nyusi foi, então, chamado ao processo, que decorre na justiça britânica, pelo grupo naval Privinvest e pelo respectivo proprietário, Iskandar Safa, por entenderem que deve ser responsabilizado caso sejam provadas as alegações de corrupção contra a Privinvest.

No mês passado, em Junho, o juiz britânico, Robin Knowles, lembrou que o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, se deve prepara para o julgamento sobre o caso das dívidas ocultas, que prossegue em Outubro em Londres, apesar de invocar imunidade.

Questionado sobre a possibilidade de se levantar a imunidade do actual Presidente, o economista João Mosca, lembra que em Moçambique "não é possível retirar imunidade do actual Presidente moçambicano". O professor catedrático não acredita que no fim do seu segundo mandato presidencial, Filipe Nyusi veja a sua imunidade levantada. "Não sei se pós mandato isso se pode concretizar, mas internamente duvido que alguma instância jurídica interna concretize essa procura. Se não acontecer, pode implicar condicionalidades, como um mandado de captura, inibição de viagens, etc.", descreve o académico.

