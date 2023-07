Moçambique: médicos iniciam hoje uma greve de 21 dias prorrogáveis

Moçambique

Em Moçambique os médicos iniciaram esta segunda-feira a segunda fase da greve nacional, que deve durar 21 dias. Não obstante, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique anunciou que não irá aderir à paralisação.

Os médicos iniciaram hoje a segunda fase da terceira greve nacional. contudo, os serviços básicos a população será assegurada pela Associação dos Profissionais da Saúde Unidos e Solidários de Moçambique.

A Associação dos Profissionais de saúde unidos e solidários de Moçambique estão solidários com os cidadãos e a porta-voz da agremiação, Rossana Zunguze, deixa claro que se distanciam da greve dos médicos.

“Durante a vigência da greve da classe médica, todos os serviços de saúde e todos os níveis serão assegurados pelos membros da APSUM em todo o território nacional em estrita colaboração com as outras entidades que tenham sido designadas pelas estruturas que tutelam o MISA como o caso de médicos militares parceiros e estrangeiros”.

A disposição é total para, em coordenação com o Ministério da Saúde, exercer qualquer actividade no sector da saúde que lhes seja atribuída

“Nós como APSUM queremos ressaltar que o povo não pode continuar a sofrer e o Estado não deve ser ameaçado”.

Os médicos moçambicanos estão em greve de hoje a 21 dias prorrogáveis e acusam o governo de não honrar com os seus compromissos para com esta classe de profissionais desde as condições de trabalho e salariais que constam do caderno reivindicativo. Algumas unidades sanitárias relatam a ausência de alguns médicos.

