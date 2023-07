Manuel Chang está a caminho dos Estados Unidos

Dívidas Ocultas

As autoridades sul-africanas confirmaram esta quarta-feira que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi entregue a agentes policiais norte-americanos,e extraditado em jato particular para os Estados Unidos da América.

Numa declaração concisa, segundo o porta-voz do ministro da Justiça da África do Sul, Chrispin Phiri, o Ministério da Justiça e dos Serviços Correccionais "confirma que o senhor Manuel Chang foi entregue às agências da lei dos Estados Unidos da América".

Manuel Chang foi detido a 29 de dezembro de 2018 no Aeroporto Internacional O. R. Tambo, em Joanesburgo, quando estava a caminho do Dubai, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos a 27 de dezembro, pelo seu presumível envolvimento no processo das chamadas dívidas ocultas.

Tanto os EUA como Moçambique solicitaram a extradição de Chang em várias acusações. Após várias audiências em 2019 no Tribunal de Magistrados em Kempton Park e no Tribunal Superior da África do Sul em 2019 e 2021, os Estados Unidos ganharam precedências e Moçambique apresentou pedidos ao Supremo Tribunal de Recurso e ao Tribunal Constitucional da África do Sul.

Em maio de 2023, o Tribunal Constitucional recusou o recurso, invocando a falta de perspectivas razoáveis de sucesso, depois de ter analisado um pedido de condenação e um pedido de licença para recorrer.

As batalhas judiciais para resistir à extradição terminaram com Chang a ser escoltado por agentes do FBI para um avião a jato Gulfstream 550 no aeroporto de Lanseria, ainda na África do Sul, antes de ser transportado para os EUA para enfrentar a justiça.

Nos Estados Unidos, Chang poderá ser julgado pelos três crimes de que é acusado, ou declarar-se culpado e colaborar com a justiça americana no esclarecimento dos contornos das acusações.

