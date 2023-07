Moçambique: Governo vai pagar dívida de extraordinárias aos professores

Moçambique

O governo moçambicano vai saldar a dívida de mais de seis meses em horas extraordinárias aos professores. A garantia foi dada pelo vice-ministro da Economia e Finanças, Amílcar Tivane, que não avança, contudo, datas para o efeito.

Escola Primária Completa do Vaz, Beira, Moçambique

O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique garante ter verbas para saldar o pagamento de salários e horas extraordinárias a todos os funcionários e agentes do Estado, incluindo as classes médica e docente.

O vice-ministro da Economia e Finanças, Amílcar Tivane, assegura que há um trabalho em curso para se avaliar a justeza desses pagamentos e lembra que para proceder a estes pagamentos o Estado não precisa de rectificar o orçamento:

Serão pagas como sempre foram. Temos a avaliação do montante do passivo, do montante que deve ser pago que está em dívida e será pago oportunamente.

Todavia, Amílcar Tivane, não avançou com datas para o efeito, sublinhando que o executivo está a fazer um esforço para “melhorar a qualidade de informação e controlo das despesas com as horas extraordinárias”.

