Julgamento de Manuel Chang: "o maior ganho é o acesso à informação sobre as 'dívidas ocultas'"

Moçambique / Estados Unidos

O antigo ministro moçambicano das finanças, Manuel Chang declarou-se inocente ontem perante a justiça americana, naquela que foi a sua primeira audiência após a sua extradição da África do Sul onde esteve preso durante mais de 4 anos, sob suspeita de envolvimento no caso das "dívidas ocultas", um escândalo de corrupção que lesou o Estado moçambicano de mais de 2 mil milhões de Dólares no período 2013-2014.

Segundo informações da agência noticiosa Bloomberg, o juiz distrital Nicholas Garaufis considerou que existia um risco de fuga e não acedeu ao pedido de libertação sob fiança do ex-ministro que incorre uma pena de 55 anos de prisão.

Manuel Chang é designadamente acusado de ter feito parte de um grupo de dirigentes corruptos que terão conspirado com banqueiros do Credit Suisse e do VTB da Rússia para garantir um empréstimo avalizado pelo Estado a favor da Ematum, Proindicus e MAM, entidades públicas criadas na altura para se dedicarem pesca e à segurança marítima sem nunca se concretizarem.

Ao comentar as perspectivas que se apresentam ao antigo ministro moçambicano das finanças, Borges Nhamire, investigador do Instituto de Estudos para Segurança, considera que o seu julgamento pode trazer esclarecimentos sobre o maior escândalo de corrupção alguma vez registado em Moçambique.

"Primeiro tem que se dizer que havia uma dúvida sobre qual seria a opção de Manuel Chang. No sistema americano, ele tinha duas opções, uma era declarar-se culpado de pelo menos uma das três acusações e alcançar um acordo para colaborar com a justiça e evitar um julgamento. A segunda opção era esta que ele tomou. Significa que ele quererá batalha até às últimas consequências. Isso significa que vai ter que ser marcado um julgamento dentro de alguns meses e vai ser muito importante porque o julgamento é público. Independentemente da decisão que vier a ser tomada, se ele é declarado não-culpado ou culpado pelo júri, o maior ganho desse julgamento é o acesso à informação sobre este escândalo das 'dívidas ocultas'", considera o estudioso.

Neste sentido, Borges Nhamire, recorda o caso do empresário libanês Jean Boustani, uma das figuras envolvidas neste caso. Em 2019, este negociador da construtora naval Privinvest, que era acusado pela Procuradoria federal dos Estados Unidos de conspirações para cometer fraude de transferências, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro no âmbito deste caso, acabou por ser absolvido. Mas, durante o seu processo, o empresário disse ter financiado as campanhas do actual Presidente da República moçambicano, Filipe Nyusi, e ter igualmente distribuído valores a várias personalidades políticas de Moçambique, nomeadamente o antigo Presidente Armando Guebuza e os seus dois filhos, Ndambi e Mussumbuluko Guebuza.

Para Borges Nhamire, "ele foi absolvido mas o maior ganho foi o acesso à informação. Os moçambicanos e o mundo passaram a saber mais dos contornos das 'dívidas ocultas', quem está por detrás, quem é que beneficiou e quem é que subornou a quem. Essa informação é de grande importância para os moçambicanos numa luta contínua contra a corrupção".

Contudo, para além das informações suplementares que podem surgir durante o julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos, Borges Nhamire considera que o processo que realmente pode ser determinante é aquele que opõe em Londres o Estado moçambicano ao Credit Suisse. No julgamento previsto para Outubro deste ano, deve-se determinar se efectivamente Moçambique consegue obter a anulação da sua dívida junto desse banco, com base no facto de o empréstimo ter sido contraído de forma irregular.

"Mesmo que Manuel Chang venha a ser condenado, se tiver que pagar alguma coisa, vai pagar ao governo americano, da mesma forma que o Credit Suisse fez um acordo e pagou mais de 470 milhões de Dólares para o governo americano e o governo britânico e para Moçambique não houve nada. Portanto, o processo mais importante para Moçambique, em termos de recuperação dos danos que as 'dívidas ocultas' causaram é o processo cujo julgamento começa em Outubro em Londres", diz o estudioso.

Recorde-se que o empréstimo no valor de mais de 2 mil milhões de Dólares contraído pelo governo no período 2013-2014, sem conhecimento do parlamento do país resultou numa dívida colossal que levou instituições internacionais de cooperação a fecharem as portas a Moçambique. Isto teve como consequência directa de agravar a situação económica do país que em grande parte depende do financiamento externo. Os efeitos resultantes dessa crise ainda hoje se fazem sentir no país que só muito recentemente voltou a estar em contacto com instituições como o FMI.

