Sérgio Simão Raimundo apresenta livro mesmo ameaçado de morte

Moçambique

O escritor moçambicano Sérgio Simão Raimundo, também conhecido como Poeta Militar, apresentou na segunda-feira em Maputo o seu novo livro, "As Ancas do Camarada Chefe", após ter sofrido ameaças de morte devido a esta obra literária.

O lançamento do livro "As Ancas do Camarada Chefe” decorreu no Centro Cultural Português, Instituto Camões, em Maputo.

Publicidade Continuar a ler

O escritor moçambicano Sérgio Simão Raimundo, também conhecido no universo literário como Poeta Militar, lançou na última noite em Maputo, o controverso livro "As Ancas do Camarada Chefe", obra que segundo o autor levou a que nos últimos dias fosse alvo de ameaças de morte para que não publicasse esta obra.

"Tive dias horríveis, a minha família em risco, muita gente ameaçada, ligavam à minha família. Como qualquer ser humano, senti-me desarmado, venho a Moçambique de seis em seis meses e vi muita ignorância, mas com isto vi que da ignorância saímos para a estupidez, porque o meu livro foi julgado tendo apenas em conta o título", disse Sérgio Simão Raimundo.

A obra foi apresentada no Centro Cultural Português, Instituto Camões, na capital moçambicana e contou com casa cheia. Trata-se de uma colectânea de crónicas que o autor descreve como um diário sobre os factos políticos e sociais de Moçambique.

"É acima de tudo, uma responsabilidade. Não é o meu primeiro livro, mas a sensação é como se fosse sempre o primeiro. Este livro é um diário sobre a realidade Moçambique e faz todo o sentido agora apresentá-lo aos moçambicanos. É sobre peripécias que se passam aqui em Moçambique. A sessão foi concorrida", descreveu o autor.

O livro, foi inicialmente lançado em Portugal, em Maio. Sérgio Simão Raimundo, 30 anos, foi o vencedor da 3.ª edição do Prémio Literário Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Eugénio Lisboa, ao qual concorreram 12 textos, pelo inédito 'A Ilha dos Mulatos'.

Sérgio Raimundo nasceu em Maputo em 1992, no bairro de Chamanculo. É licenciado em Filosofia pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e mestrado em Ciências de Educação pela Universidade de Algarve, Portugal. É escritor. jornalista independente, consultor literário e cronista, colaborando em diversos órgãos de comunicação em Moçambique e Portugal. Actualmente vive dividido entre Moçambique e Portugal.

Publicou "Síntese e fragmentos da emoção". poesia (2012); "Avental de um Poeta Doméstico" (2016), poesia e "A ilha dos mulatos", romance (2020). Foi Prémio Nacional de Slam Poetry (2011) - Moçambique; vencedor do concurso literário Fim do Caminho (conto - 2016) - Moçambique; menção honrosa novela e poesia no Prémio Literário 10 de Novembro (2017 -2018) - Moçambique; Prémio Africano de Imprensa Escrita da Merck Foundation (2018) - Quénia; Prémio Literário INCM/Eugénio Lisboa (2019), Portugal - Moçambique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro