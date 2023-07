Activistas reclamam mais espaço para as mulheres na vida política moçambicana

Moçambique

Activistas moçambicanas defenderam hoje um maior envolvimento das mulheres na vida política moçambicana. Em causa está o facto de apenas 7 mulheres constarem dos mais de 100 cabeças-de-lista aprovados este mês pelas principais forças políticas do país para concorrer às autárquicas de Outubro.

“Temos cada vez mais situações em que as mulheres são a maioria entre as pessoas que se inscrevem para os processos eleitorais. Então esta maioria também tem de reflectir-se no número de mulheres entre as lideranças”, considera a activista social moçambicana Quitéria Guirengane para quem falta uma agenda comprometida com a igualdade de género na política.

Por outro lado, Quitéria Guirengane considera igualmente que há uma instrumentalização da mulher, principalmente em processos eleitorais. “É verdade que não basta ter mulheres nas prateleiras políticas para embelezar e nós também não estamos preocupados numa questão de quotas de representatividade, enquanto estas mulheres continuam a obedecer a uma voz de comando de homens que lhes dizem quando falar e o que falar. As mulheres não podem ser meramente números. Queremos mulheres que falem por si e que tragam as vozes de outras mulheres”, diz a militante.

Quitéria Guirengane destaca ainda a importância de uma maior representatividade das mulheres na política, tanto mais "num contexto em que temos um terrorismo a atacar Cabo Delgado, em que mais de 75% das vítimas são mulheres e crianças, quando temos uma série de situações que vulnerabilizam ainda mais as mulheres, num contexto em que a economia moçambicana ainda é carregada por mulheres do sector informal".

No mesmo sentido, a activista Fátima Mimbire reclama uma verdadeira igualdade de género, argumentando que as mulheres são a maioria na composição dos partidos políticos. “Os partidos políticos continuam a olhar a mulher numa lógica de subserviência. Elas são chamadas para as campanhas eleitorais porque são grandes mobilizadoras, mas naqueles processos cruciais ou estruturantes, como a liderança de uma autarquia, não existe confiança nas mesmas”, considera a activista.

Estas declarações surgem numa altura em que o país está paulatinamente a preparar-se para as eleições autárquicas de 11 de Outubro, em que cerca de 10 milhões de eleitores vão escolher 65 novos autarcas. A Comissão Nacional de Eleições anunciou esta semana que decorre a partir de hoje e até ao dia 11 de Agosto, o período de apresentação de candidaturas. No total de 130 cabeças-de-lista já apresentados pelos dois maiores partidos de Moçambique, apenas cerca de 5% são mulheres.

