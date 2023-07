Moçambique: Cerca de 40% das empresas não descontam para a segurança social

Moçambique

Cerca de 40% um total de 60.000 empresas registadas no sistema, em Maputo, não descontam para a segurança social em Moçambique, indicou o director do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

A situação preocupa as autoridades ligadas ao sector que tem uma dívida de 4 mil milhões de meticais, o equivalente a 55;4 milhões de euros. O director Nacional de Administração e Finanças do Instituto Nacional Segurança Social, Jaime Nhavene, que tornou pública esta informação.

"Do último balanço que fizemos, a nível da cidade de Maputo, estão em causa cerca de 25.000 empresas. A nossa preocupação é ver os direitos dos trabalhadores salvaguardados", afirmou Jaime Nhavene

A dívida das empresas que não canalizam os descontos ao INSS está calculada em 55.4 milhões de euros. "Nós, a nível do INSS, no balanço que fizemos no final do ano passado, 2022, estávamos com cerca de pouco mais de 4 mil milhões de Meticais, moeda moçambicana, ao nível nacional. A delegação da cidade de Maputo representa cerca de metade desse valor", acrescentou o director Nacional de Administração e Finanças do Instituto Nacional Segurança Social.

Dados do INSS indicam que as empresas ligadas ao ramo da construção civil e segurança privada são as mais problemáticas.

