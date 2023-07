Moçambique: abre este ano em Cabo Delgado centro para acolher vítimas de terrorismo

Moçambique

Moçambique – A garantia de que as obras estão já na fase final foi deixada por Chico Almajane, Director de Planificação e Cooperação no Ministério do Género, Criança e Acção Social.

Publicidade Continuar a ler

A província de Cabo Delgado no extremo norte de Moçambique pode contar ainda este ano com um centro de acolhimento transitório para as vítimas do terrorismo. Foi o diretor de planificação e cooperação no Ministério do Género, criança e Acção social que avançou a informação de que o projecto "está quase na fase conclusiva".

O centro servirá para acolher sobretudo crianças que aguardam ser reintegradas nas comunidades de onde tiveram de partir devido à intensificação dos ataques terroristas. "Tivemos muitos casos de crianças não acompanhadas quando a situação do terrorismo estava muito grave, agora, felizmente, o nosso grande foco com programas de assistência social tem sido actuar nas zonas de retorno e é isso que temos nos focalizado nos últimos tempos", explica Chico Almajane.

Apesar da diminuição dos ataques, o director de Planificação e Cooperação no Ministério do Género, Criança e Acção Social fez ainda saber que tende a aumentar, na província de Cabo Delgado, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, seja a necessitar de alimentação ou abrigo, dado que muitas famílias foram obrigadas a abandonar as suas zonas de origem.

Dados oficiais indicam que os ataques terroristas já provocaram mais de 4 mil mortos em cinco anos na província de Cabo Delgado, um milhão de deslocados internos, assim como a destruição de importantes infraestruturas sociais e econômicas

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro