Jovem moçambicana fala sobre a guerra de Cabo Delgado perante 1,5 milhões de pessoas

Marta Luís, moçambicana de 18 anos, foi um dos dois testemunhos na Vigília de sábado à noite no Parque Tejo, durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, e contou directamente ao Papa Francisco e a 1,5 milhões de pessoas a situação de guerra em Cabo Delgado.

No penúltimo dia da Jornada Mundial da Juventude, Marta Luís, jovem moçambicana de 18 anos, contou no grande palco instalado no Parque Tejo a sua experiência e a experiência da sua família face ao terrorismo em Cabo Delgado.

Esta jovem, originária do distrito de Muidumbe, explicou como a sua família foi obrigada a fugir mais do que uma vez da sua casa e que após um "grande ataque" foram obrigados a deixar definitivamente a sua aldeia em 2021, tornando-se deslocados em Nampula.

Marta não hesitou em contar perante o Papa e mais de 1,5 milhões de peregrinos como a sua família passou fome e cedo no mato, durante a sua fuga, mas que nunca perderam a esperança. Mantêm, aliás, esta esperança para que o conflito se resolva o mais rápido possível na região e possam voltar à sua casa.

Leia aqui na íntegra o relato de Marta:

"Chamo-me Marta, tenho 18 anos. Venho de Moçambique, da Província de Cabo Delgado, onde enfrentamos uma guerra que já dura há cinco anos. Sou do Distrito de Muidumbe numa região chamada Planalto do Povo Maconde. Participava da Paróquia Sagrado Coração de Jesus ou também conhecida como Missão de Nangololo. Venho de uma família simples e pobre. Cedo perdi meu pai, tinha apenas sete anos.

Depois que o meu pai morreu continuámos a nossa missão: minha mãe com as quatro filhas. Estudava na escola da comunidade e participava na vida da paróquia, onde era acólita e também participava nos encontros para ser crismada. Na região norte onde morávamos ouvíamos falar dos ataques terroristas que aconteciam nas outras localidades perto do nosso distrito, mas não imaginávamos que também iríamos ser atacados.

No dia 07 de abril de 2021, pela manhã, os terroristas atacaram nossa aldeia. Fugimos com toda a nossa família para o mato. Ficámos quatro dias escondidos. Quando soubemos que os terroristas tinham saído, voltámos para casa. Passávamos o dia em casa e à noite, por medo, voltávamos a dormir no mato.

Rezávamos muito pedindo a Deus que nos livrasse de todo mal, e para que o Senhor nos desse a força para superar aquele momento de dificuldade. Não dormíamos a noite toda, ficávamos a rezar Avé Maria e Pai Nosso, pedindo ao Senhor para que não acontecesse o pior nas casas das pessoas. Depois do ataque do mês de abril continuámos nossa vida na aldeia, mas no dia 31 de outubro de 2021 os terroristas voltaram atacar.

Este ataque foi muito grande. Fugimos de novo para o mato. Caminhámos muito sem saber o que fazer. Não tínhamos comida nem água. Passámos muita fome. Os terroristas encontraram-nos no mato e deram tiros para cima. Não fizeram nada com nossa família, mas sentimos muito medo e saímos correndo. Com muita dificuldade conseguimos chegar na Província de Nampula onde fomos acolhidos por alguns familiares. Quando estávamos no mato, rezávamos muito. Em nenhum momento perdemos nossa fé.

Pedia a Deus que nos ajudasse e tirasse toda maldade do mundo e que as pessoas que estavam provocando essa guerra mudassem de vida. As populações das nossas aldeias estão todas espalhadas. Temos sido acolhidos nas paróquias onde fomos morar, mas temos muitas saudades da nossa aldeia e dos nossos costumes, cantos e danças. Mas em meio a todo sofrimento numa perdemos a fé a esperança de que um dia vamos reconstruir de novo a nossa vida."

