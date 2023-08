Moçambique: Agentes da polícia há dois meses sem salário

Moçambique

Agentes da Polícia da República de Moçambique estão há dois meses sem receber salário. Em declarações à agência de notícias Lusa, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, diz estar “ciente do que está a acontecer”, mas apela à calma dos agentes.

Publicidade Continuar a ler

Os dois meses de atraso no pagamento dos salários dos agentes da Polícia da República de Moçambique está a gerar controvérsia, admite o comandante-geral da polícia.

Em declarações à agência de notícias Lusa, Bernardino Rafael dá conta de que colegas tiveram de adiar cirurgias por falta de dinheiro.

“Tenho colegas que estão com problemas de saúde [e] não estão a ser operados porque não tiveram os seus salários”, notou.

O comandante-geral da polícia refere que outros colegas foram expulsos das casas “porque não pagaram a renda” e outros cujos filhos não puderam realizar as avaliações escolares porque os seus pais “não pagaram as propinas”.

Bernardino Rafael, diz estar “ciente do que está a acontecer”, mas apela à calma dos agentes.

Um problema com o sistema informático e no enquadramento dos funcionários do Estado em Moçambique, no âmbito da implementação da nova Tabela Salarial Única (TSU), está a provocar atrasos no pagamento de salários à Função Pública, justificou, em Julho, o executivo moçambicano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro