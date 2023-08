Moçambique

Moçambique: Partidos submetem candidaturas para as eleições autárquicas de 11 de Outubro

Os três principais partidos com assento no parlamento, Frelimo, Renamo e MDM, submeteram as suas candidaturas para as eleições autárquicas marcadas para o dia 11 de Outubro deste ano.

As candidaturas para as eleições autárquicas foram submetidas pelos partidos com assento no parlamento. Contudo o MDM faz saber que vai avançar sem coligação nas 65 autarquias. Silvia Cheia, mandatária nacional do MDM, explicou as razões: "Neste momento estamos a submeter as candidaturas, houve momento que era possível fazer uma coligação e nós estávamos abertos e não houve essa manifestação. Agora, se ainda há possibilidade, isso o tempo o dirá. Teremos outras eleições e não sabemos como é que será o comportamento dos outros partidos políticos nos próximos pleitos eleitorais", resumiu. Tal como o MDM, a Renamo, principal partido da oposição, submeteu a sua candidatura à Comissão Nacional de Eleições. Gloria Salvador, mandatária nacional da perdiz, deixou claro que a perdiz vai concorrer em todas as 65 autarquias: "Que as massas afluam no dia 11 de outubro para o local onde se inscreveu, para a autarquia onde se inscreveu, para exercer o seu direito de voto", admitiu. A Frelimo também submeteu a candidatura. Verónica Macamo, mandatária nacional, deixou um apelo aos partidos políticos para não haver violência. "Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo e nós vamos trabalhar mobilizando os nossos membros, esperamos que os outros partidos também o façam", afirmou. A campanha eleitoral rumo às autárquicas de 11 de outubro decorre de 27 de setembro a 8 de Outubro em Moçambique. A inscrição dos partidos políticos na CNE encerra amanhã, sexta feira.