Moçambique: Surto de cólera na cidade de Nampula preocupa autoridades

A cidade de Nampula, província do mesmo nome no norte de Moçambique, enfrenta um novo surto de cólera que provocou já, nas últimas duas semanas, dois óbitos. A situação preocupa as autoridades de saúde ao nível da província.

Surto de cólera na cidade de Nampula preocupa autoridades. Imagem de Arquivo. © AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texto por: Orfeu Lisboa

Publicidade Continuar a ler A cólera volta a afectar mais pessoas na cidade de Nampula. O chefe de Departamento de Saúde Pública na província confirma a entrada de uma média diária de 15 casos no centro de tratamento da doença. Geraldino Avalinho, chefe de Departamento de Saúde Pública na província, explica o que está a acontecer. "O que mais nos preocupa é que boa parte destes pacientes são pacientes que dão entrada com um quadro severo de desidratação. Neste momento, para além de Carrupeia, já estamos a registar alguns casos no bairro de Napipine, no bairro de Namicopo, Muatala, o que significa que o foco já se está a alastrar", afirmou Geraldino Avalinho. O Vice-ministro da saúde, Ilesh Jani, admite a existência de focos de cólera no país mas tranquiliza a sociedade. "Não é um surto de envergadura similar ao que observamos em outros distritos no início desta epidemia de cólera, portanto, a epidemia em Nampula está sob controlo, mas nós ainda temos alguns casos", concluiu Ilesh Jani. Dados do Ministério da Saúde indicam que só nos primeiros oito dias do mês de Agosto, o país registou 143 casos na sua maioria na cidade de Nampula. Ouça a Reportagem do nosso correspondente, Orfeu Lisboa. 01:13 Correspondência de Moçambique 15-08-2023