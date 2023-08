"Falta transparência nos acordos entre Moçambique e Ruanda"

Cabo Delgado

Desde a chegada ao norte de Moçambique, em Julho de 2021, as forças ruandesas têm usado recursos próprios. Até ao momento não se conhecem as contra-partidas da presença das tropas ruandesas em Cabo Delgado. O director-executivo do Instituto de Desenvolvimento Económico e Social (IDES), na província de Cabo Delgado, Fidel Terenciano, acredita que o Ruanda vai querer receber "contra-partidas quando começar a exploração de gás na Bacia do Rovuma".

O investigador recorda que "existe uma falta de clareza do lado de quem, realmente, vai proteger a indústria da TotalEnergies em Palma. A empresa francesa tem publicado relatórios a demonstrar que não gostariam de contar com a segurança moçambicana para proteger a instalação da indústria, para a exploração do gás, preferindo ter uma segurança privada. Indirectamente estão a indicar que seja as forças do Ruanda".

"O Ruanda nunca discutiu sobre a continuidade ou não em Moçambique. O Ruanda nunca discutiu sobre a existência ou não de mantimentos e sobre a ineficiência de materiais para operações", lembra Fidel Terenciano.

"A falta de clareza quanto à continuidade ou não do Presidente [Filipe Nyusi] é um dos elementos que explica a demora da retoma da exploração de gás em Cabo Delgado. As alianças dentro do partido Frelimo [no poder] estão num estado de degradação. São essas alianças que, directa ou indirectamente, controlam a exploração de gás", acrescenta.

"A falta transparência acontece porque são acordos entre Presidentes, acordos de longo prazo, conhecidos por acordos de caixa negra. Qualquer Presidente que venha, tanto do Ruanda como de Moçambique, deve dar continuidade ao acordo nos modos em que ele está escrito. A sociedade civil exige transparência, mas eles alegam a soberania do país", sublinha.

"Não acho que sejam [soldados ]do grupo Wagner"

Esta quinta-feira, 17 de Agosto, a África Monitor Intelligence afirmou que teriam chegado soldados ao norte de Moçambique, incluindo mercenário russos do grupo Wagner. Em declarações à RFI, o director-executivo do Instituto de Desenvolvimento Económico e Social (IDES), na província de Cabo Delgado, Fidel Terenciano, diz que se trata de soldados ruandeses.

"Deparei-me com algumas colunas militares, mas esses não foram para Pemba, foram para as zonas de operações. Não acho que sejam do grupo Wagner, não são mercenários. Penso que são militares ruandeses porque é uma prática que temos visto desde que eles estão cá. Todos os três ou quatro meses fazem substituições das equipas, de todos os equipamentos, carros, mantimentos e armamento", descreve o director-executivo do IDES na província de Cabo Delgado, Fidel Terenciano.

O governo moçambicano e a empresa francesa de petróleo e gás TotalEnergies querem retomar, rapidamente, o projecto de gás natural no norte do país. O projecto em Afungi, sede de projectos de liquefação de gás natural, na província de Cabo Delgado, está suspenso desde o ataque insurgente na cidade de Palma, em Março de 2021. Outro obstáculo para a retoma do projecto prende-se com o desentendimento entre a petrolífera francesa e os empresários moçambicanos no que diz respeito a custos de produção, que aumentaram desde que o financiamento do projecto acordado em 2020.

