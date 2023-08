Moçambique: CNE anuncia que candidaturas foram validadas para as autárquicas

E foi em conferência de imprensa em Maputo que o porta-voz da comissão nacional de eleições anunciou quem vai participar das sextas eleições autárquicas que terão lugar no dia 11 de Outubro.

Foram aceites, as listas de 10 partidos políticos, de 3 coligações de partidos políticos e de 8 grupos de cidadãos eleitores proponentes. Do mesmo modo, foram aceites as respectivas listas plurinominais fechadas de candidaturas indicados os círculos eleitorais para os quais cada candidato concorre.