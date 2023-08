Moçambique: Médicos anunciam interrupção da greve

Depois de mais de 45 dias de greve, a Associação Médica de Moçambique anunciou, esta quarta-feira, a suspensão da paralisação até ao dia 02 de Outubro. O objectivo agora é promover “um diálogo franco, aberto e produtivo” com a comissão criada pelo Governo.

O anúncio da interrupção do protesto ficou a cargo de Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique, após uma reunião da classe em Maputo.

O que determinou a interrupção foi conseguirmos visualizar uma luz no fundo do túnel para que, em conjunto, todas as associações e órgãos possam trabalhar com o Governo - refiro-me ao Governo e não do Ministério da Saúde - em prol do Serviço Nacional de Saúde.