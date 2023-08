Moçambique

Paulo Vahanle, edil de Nampula, denúncia uma tentativa de assassínio

O autarca de Nampula, no norte do país, denunciou a tentativa frustrada do seu assassínio, por um agente de protecção de altas individualidades. O acto deu-se, segundo Paulo Vahanle, esta semana durante a cerimónia de celebração dos 67 anos de elevação de Nampula a categoria de cidade.

Paulo Vahanle , edil da cidade moçambicana de Nampula Facebook de Paulo Vahanle

Por: Orfeu Lisboa

Foi o próprio autarca de Nampula, Paulo Vahanle, que explicou como tudo aconteceu em plena celebração da festa da cidade na última terça feira Eu estava na tribuna junto do senhor presidente da assembleia e nossos convidados . Passado algum tempo comecei a receber algumas informações em como havia movimentos estranhos naquele local. Nós ficamos quietos, pedimos aos colegas para que trabalhassem nesse sentido. Minutos depois ouvimos que tinha sido capturado um senhor que é, portanto da Unidade, aqui de proteção de altas individualidades. Os colegas foram investigar e provaram que trazia consigo uma arma do tipo pistola em circunstâncias estranhas. O autarca de Nampula apresentou à imprensa a pistola com 15 munições que, segundo este, seria usada no crime e já foi entregue as autoridades policiais ao nível desta província do norte de Moçambique. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.